Kosovo : le magnifique geste d’Edon Zhegrova

À quelques heures de leur match contre la Roumanie, en Ligue des Nations, Edon Zhegrova a réalisé un magnifique geste en compagnie de ses coéquipiers, Florent Muslija et Arijanet Muric. En effet, les trois joueurs ont rendu visite au village d’enfants SOS de Pristina - qui s’occupe des enfants dans le besoin - ce mardi. Accompagnés de Franco Foda, sélectionneur, et Agim Ademi, représentant de la Fédération, ils se sont longtemps entretenus avec les enfants. Le joueur du LOSC a passé un moment avec le petit Dren, qui lui a demandé quel était le joueur avec qui il rêve de jouer. Ce à quoi Edon Zhegrova a répondu : Lionel Messi.

Au programme de cette journée : une séance de dédicaces, des matchs de football et une donation. À l’issue de cette petite visite, la Fédération kosovare (FFK) et ses joueurs ont fait un don de 4 000 euros à l’organisation. « Un merci spécial au maire, à Ademi, ainsi qu’à Muric, Muslija et Zhegrova pour cette journée inoubliable ! Ces moments resteront à jamais dans le cœur de nos enfants ! », a-t-elle posté sur ses réseaux sociaux.