OM-OL : premier test réussi pour Arek Milik

C'était soir de première à l'Orange Vélodrome ce dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais (1-1). En effet, l'attaquant polonais connaissait sa première titularisation dans son nouveau jardin et il était bien accompagné puisque Florian Thauvin, qui a raté sa soirée, et Dimitri Payet étaient à ses côtés. On ne l'avait plus vu depuis son but contre Lens et une douleur à la cuisse.

L'ancien Napolitain a fait beaucoup de bien. Il a mené un beau duel contre Marcelo puis contre Jason Denayer et, surtout, il a marqué le but de l'égalisation sur penalty, épreuve qui ne réussit pas beaucoup aux Marseillais cette saison, Florian Thauvin et Dimitri Payet peuvent en témoigner. Forcément, après la rencontre, son coach a eu des mots doux pour lui.

« Il est difficile à prendre »

« C'est quelqu'un qui est capable de caler les ballons, il n’a pas peur du duel, il y a été avec Marcelo et Denayer. Il a pesé sur la défense il nous a beaucoup aidés. C'était compliqué de sortir les ballons. On a envoyé des ballons sur lui et fait sortir les ailiers derrière lui, c'est un apport non négligeable », a commenté Nasser Larguet.

Rudi Garcia, l'adversaire du soir, a aussi tenu à glisser un petit mot. « Il a été bon dans le jeu dos au but, il est difficile à prendre. C'est un attaquant de qualité. Il aura besoin de retrouver du rythme de compétition. C'est ce qui doit lui manquer. Ce n'est pas facile d'avoir le neuf dans le dos, je lui souhaite tout le bonheur du monde », a déclaré le coach de l'OL. Il ne pouvait rêver mieux !