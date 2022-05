Serie A : la Fiorentina réalise la belle opération de la soirée, l'Atalanta ne disputera pas l'Europe

La 38e et dernière journée de Serie A continuait ce samedi soir avec des équipes engagées dans la course à l'Europe. L'Atalanta (8e) devait l'emporter face à Empoli (14e) et espérer que la Fiorentina (7e) ne l'emporte pas face à une Juventus 4e et certaine de terminer à cette position, peu importe l'issue de ce match. Enfin, la Lazio Rome, assurée de son côté de finir 5e, accueillait l'Hellas Verone (9e).

Le match le plus animé des trois était celui ayant le moins d'enjeu, puisque la Lazio, qui encaissait deux buts dans le premier quart d'heure, renversait la rencontre avant que l'Hellas Vérone ne revienne à son tour dans le match. Dans les autres rencontres, l'Atalanta s'inclinait à domicile face à Empoli tandis que la Fiorentina s'imposait contre la Juventus. La Viola disputera donc la Ligue Europa Conférence tandis que la Dea ne jouera pas l'Europe.

Résultats des matchs de Serie A de 20h45