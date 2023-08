Yann Bodiger entre Tenerife et Saragosse !

Parti tenter sa chance en Espagne après plusieurs saisons passées dans son club formateur du TFC (69 matches - 2 buts et 4 passes décisives en Ligue 1), Yann Bodiger tentait l’aventure en Espagne. S’il a disputé 9 matches de Liga avec Cadiz, c’est plutôt en deuxième division qu’il a disputé le plus grand nombre de matches.

À 28 ans et après avoir mené Grenade au titre de champion et à l’accession en Liga la saison passée (32 matches disputés), le milieu de terrain défensif pourrait quitter librement le club espagnol d’ici la fin du mercato. Selon nos informations, les formations espagnoles de Tenerife (actuelle 6e de Segunda division) et de Saragosse (1er de Segunda division) sont en discussion pour le récupérer.