FA Cup : ça passe pour Tottenham contre Burnley

Après un Boxing Day de qualité en Premier League, plusieurs d’entre elles se donnaient rendez-vous pour le compte des 32es de finale de la FA Cup ce week-end. Tottenham affrontait d’ailleurs une autre équipe de l’Élite anglaise, à savoir Burnley, qui pointe à la 19e place de PL.

Mais les choses sont différentes en FA Cup et les Spurs sont venus difficilement à bout de l’équipe du Lancashire. Il fallait attendre un but en fin de match signé Porro pour assurer la qualification en 16es de finale (1-0, 79e). Burnley s’arrête donc là et concède une nouvelle désillusion, avant une deuxième partie de saison qui s’annonce déjà compliquée.