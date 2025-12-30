Grande première pour CR7 depuis… 2009

Al-Nassr a perdu ses premiers points dans ce championnat de Saudi Pro League, à l’occasion du match nul 2-2 contre Al-Ettifaq. Cristiano Ronaldo a marqué son 13e but de la saison en championnat échouant à poursuivre une série qu’il avait entamée en 2010.

En effet, ce dernier match de 2025 était l’ultime chance pour le Portugais de marquer un triplé cette année. Malgré une victoire en Ligue des Nations et 40 buts inscrits cette année, il n’a jamais levé les bras à trois reprises dans un même match. Il fallait remonter à 2009 pour retrouver une année sans triplé pour le quintuple Ballon d’Or.