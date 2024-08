Le Real Madrid pourrait bien préparer une surprise de fin de mercato !

Carlo Ancelotti a été très clair - et pas qu’une fois - lorsqu’il a été interrogé sur la fin du mercato du Real Madrid. L’Italien et son staff considèrent que l’effectif est complet, et qu’il n’y aura pas de nouvelles arrivées. La possibilité de recruter un défenseur central, longtemps évoquée en début de mercato avec les pistes Yoro et Laporte, a finalement été balayée d’un revers de la main, alors que le secteur offensif est considéré comme suffisamment garni suite aux arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick. Deux recrues, et puis c’est tout.

Pourtant, les choses pourraient bien changer d’ici vendredi soir. Ces dernières heures, plusieurs articles ont été publiés en Espagne à ce sujet. Et pour cause, Dani Ceballos aurait décidé de partir, avec le Betis qui serait en pole position pour rapatrier son ancien joueur, pour couvrir le départ de Nabil Fekir notamment. Si le départ de l’Andalou venait à se concrétiser, les décideurs madrilènes pourraient ainsi enrôler un joueur d’ici vendredi…

Le Real Madrid s’est mis au travail

Marca indique que les Madrilènes font tout pour retenir Ceballos, mais que sa décision est prise. Dès lors, l’état-major du Real Madrid a commencé à scruter le mercato et les joueurs potentiellement disponibles assez sérieusement. Une grosse réunion a eu lieu mercredi à ce propos à Valdebebas par ailleurs. En cas de bonne opportunité, les Madrilènes passeront à l’attaque.

Aucun nom n’est évoqué par le média, mais plusieurs pistes sont déjà à l’étude. Il ne s’agira a priori pas de joueur du calibre de Rodri, un nom qui revient souvent lorsque l’on parle du mercato du Real Madrid, mais plutôt d’une piste peu onéreuse et un profil de joueur de rotation. Le nom d’Adrien Rabiot, libre de tout contrat, avait par exemple déjà été évoqué plus tôt cet été. Affaire à suivre…