Nico Williams a fait un choix fort pour son avenir

Cet été, le FC Barcelone a fait son possible pour recruter Nico Williams. Auteur d’un bel Euro avec la Roja, le joueur de Bilbao, qui s’entend parfaitement avec Lamine Yamal, était très intéressé à l’idée de rejoindre la Catalogne. Mais il est finalement resté à l’Athletic pour le plus grand bonheur de son club et de sa famille, qui a poussé pour qu’il ne change pas d’air.

Mais son avenir devrait de nouveau être au centre du jeu l’an prochain. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 22 ans n’a pas l’intention de prolonger son bail et qu’il compte s’en aller dans un an selon Sport. Il ne veut pas faire une saison de plus à Bilbao. Le média catalan ajoute qu’il est toujours la priorité du Barça, qui espère l’attirer dans ses filets en 2025.