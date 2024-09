Le Genoa donne des nouvelles de Ruslan Malinovskyi après sa terrible blessure

Une blessure qui fait froid dans le dos. Alors que le Genoa était aux prises avec Venise (2-0) dans le cadre de la 5e journée de Serie A, Ruslan Malinovskyi a suscité de vives inquiétudes en subissant une torsion anormale de sa cheville droite sur une action anodine. Résultat, le joueur passé par l’Olympique de Marseille a été contraint d’être évacué sur civière avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital. Au lendemain des faits, les Griffons ont donné des nouvelles de l’international ukrainien, qui est passé sur le billard ce dimanche matin.

«Le joueur Ruslan Malinovskyi a subi une opération à la cheville droite ce matin. L’opération, réalisée par le professeur Federico Santolini et son équipe, a été un parfait succès. Le joueur va bien et commencera sa rééducation dans les installations du Club dans les prochains jours», a rassuré la formation ligurienne via un communiqué officiel posté sur son compte X. Le milieu de terrain de 31 ans devrait toutefois manquer plusieurs mois de compétition.