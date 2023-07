CAN U23 : la sensation égyptienne Ibrahim Adel fait déjà saliver l’Europe

Les compétitions dans les catégories de jeunes permettent souvent aux recruteurs de dénicher de nouvelles pépites à aller chercher. La CAN U23 qui s’est déroulée au Maroc cet été a permis de mettre la lumière sur certains talents. Ce samedi soir, les Lions de l’Atlas se sont imposés en finale face à l’Egypte (2-1). Et dans cette rencontre, un joueur égyptien a brillé. Il s’agit du numéro 10 Ibrahim Adel qui a régalé pendant 105 minutes ses partenaires pourtant en infériorité numérique. Plus globalement, le capitaine des Pharaons a réalisé une compétition impressionnante puisqu’il a terminé meilleur joueur du tournoi et meilleur joueur de la finale.

Du haut de ses 22 ans, le milieu offensif qui évolue du côté du Pyramids FC en Égypte a confirmé tout son talent. Il s’était révélé lors de la saison 2020/2021 puisqu’il avait inscrit 14 buts en 27 matches pour ses débuts. Cette CAN U23, alors qu’il compte déjà 2 sélections en A, a été l’occasion pour lui de s’illustrer et se montrer auprès de recruteurs qui ont évidemment suivi la compétition. Selon nos informations, un club de Ligue 1 s’est déjà montré intéressé par le profil du joueur tout comme le club danois de Nordsjælland. Anderlecht est aussi dans la course. Ibrahim Adel, un nom qu’il faudra donc retenir et qui risque de faire parler de lui dans les prochaines années.

