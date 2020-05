Barça : Emerson veut continuer avec le Betis

Prêté par le FC Barcelone au Betis Séville, Emerson (21 ans) va-t-il rester en Andalousie la saison prochaine ? Difficile de le dire alors que de nombreuses écuries européennes s'intéressent à son profil. Le latéral droit, qui a fait forte impression cette année en Liga lors de ses 23 apparitions (3 buts, 5 passes décisives), pourrait retourner au Barça à la fin de la saison. En effet, le club catalan pourrait perdre Nelson Semedo lors du prochain mercato et songerait à récupérer Emerson, prêté jusqu'en 2021 au Betis.

Mais le Brésilien voudrait continuer une saison de plus avec les Verdiblancos comme il l'a confié dans un entretien accordé à Radio Marca Sevilla : «je dis toujours la même chose, je veux finir la saison et ensuite parler de mon avenir, de ce que je fais ou ne fais pas. Mais j'ai un contrat ici, je suis très heureux et je veux rester ici. Nous allons attendre la fin de la saison pour parler à mon représentant, mais en principe je vais rester ici. j'ai signé pour une autre année, jusqu'en juin 2021 ici avec le Betis. (...) Pour moi, je vais continuer ici. Je peux aller à Barcelone en juin 2021, mais d'ici là, je resterai ici.» Voilà qui est dit !