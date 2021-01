OM : ça sent bon pour Arkadiusz Milik !

Rien ne va plus à l'Olympique de Marseille, où la deuxième défaite consécutive à domicile en Ligue 1 laisse des traces. Mais le mercato va peut-être offrir un bol d'air à André Villas-Boas, l'entraîneur, et Jacques-Henri Eyraud, le président. En effet, le dossier Arkadiusz Milik s'est enfin débloqué. Rappelons que le deal coinçait notamment en raison du passif entre Naples et l'attaquant polonais de 26 ans, qui souhaitait que son club ne lui inflige, entre autres, pas d'amende suite à la mutinerie de la saison passée.

Les choses se sont visiblement apaisées entre le président du Napoli Aurelio de Laurentiis et son futur ex-attaquant comme le rapporte Sky Italia. Le média italien a expliqué dans la nuit que l'accord était défini entre Naples et l'OM. Information confirmée ce matin par RMC, qui évoque la somme de 8 M€ + 4 M€ de bonus.

Milik attendu aujourd'hui à Marseille

En Italie, on explique que le total s'approche en réalité plutôt des 13 M€, soit en 8 M€ fixe + 5M€ de bonus, soit 9 M€ + 4 M€ de bonus, avec 20 ou 25 % de pourcentage sur l'éventuelle future revente de Milik. Le joueur est en tout cas attendu aujourd'hui à Marseille, où il pourra passer sa visite médicale.

Le club phocéen est donc bien parti pour accueillir un nouvel attaquant, et pas n'importe lequel. Après 6 mois sans jouer, Arkadiusz Milik compte bien retrouver la forme pour valider sa participation au prochain Euro avec la Pologne, et l'OM pourra s'appuyer sur la motivation du joueur pour aider à relancer, de son côté, une équipe en plein marasme...