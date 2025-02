Le communiqué de Lens sur Przemyslaw Frankowski

L’affaire est officielle depuis ce soir. Après plus de trois ans passés au RC Lens, le milieu de terrain polonais Przemyslaw Frankowski a été prêté avec option d’achat au club turc de Galatasaray. Ce sont d’ailleurs les Stambouliotes qui ont annoncé la transaction. De son côté, Lens a confirmé ce départ, assurant avoir été obligé de céder aux velléités de départ de son joueur.

«Moteur sur le flanc droit durant trois saisons et demie en Sang et Or, Przemyslaw Frankowski a choisi de débuter une nouvelle aventure à Galatasaray. Le Racing s’est résolu à accéder à la volonté du joueur de quitter l’Artois, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat», peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel des Sang et Or.