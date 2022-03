Samuel Eto’o ne voudrait pas de Kylian Mbappé au Cameroun

À l’occasion des Journées Nationales des Diasporas et de l’Afrique (JNDA) à Bordeaux, le président de la fédération camerounaise Samuel Eto’o a pris la parole pour parler notamment du futur du Cameroun et des joueurs binationaux. Sur ce second sujet l’ancien buteur de l’Inter Milan a pris l’exemple de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé pour expliquer qu’il souhaitait que son pays forme lui-même ses talents.

« Je ne souhaite pas avoir un Kylian Mbappé qui est né à Bordeaux dans notre équipe nationale mais faire des Kylian Mbappé qui sont nés dans nos quartiers populaires du Cameroun. Parce qu'il y a des talents sur nos territoires à valoriser », a expliqué Eto'o. Le Cameroun qui a organisé la CAN en janvier dernier, affrontera l’Algérie mardi en barrage retour pour la Coupe du Monde 2022. Les Lions Indomptables s’étaient inclinés au match à l’aller vendredi (0-1).