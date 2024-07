Mercato : la prochaine recrue que veut boucler le Real Madrid

S’il y a un club qui peut se tourner vers l’avenir avec optimisme, c’est bien le Real Madrid. Les Merengues comptent dans leurs rangs plusieurs des meilleurs jeunes joueurs de la planète, et ont encore attiré un phénomène en la personne d’Endrick cet été. Une politique de recrutement menée par Juni Calafat, le responsable du recrutement du club à l’international, qu’on a encore pu voir lors de la présentation du petit prodige brésilien hier.

Le Real Madrid espérait d’ailleurs enrôler Leny Yoro cet été et lui faire une place sur le moyen-long terme, mais Manchester United a finalement été plus offrant. Un petit échec pour les Madrilènes, qui manquent d’un défenseur central pour compléter leur effectif. Si le nom d’Aymeric Laporte revient souvent dans les médias espagnols ces derniers jours, les Merengues semblent avoir une autre priorité, et ce n’est pas en défense.

Le Real Madrid a tranché

Comme l’indique AS, c’est sur Franco Mastantuono (16 ans) que les efforts du club de la capitale espagnole sont concentrés. La pépite de River Plate, milieu offensif au talent débordant, est le prochain objectif du Real Madrid, qui espère pouvoir négocier avec le club argentin. Ce dernier exige le versement de sa clause libératoire de 41,5 millions d’euros, mais accepterait de recevoir ce montant en plusieurs échéances, ce qui arrangerait bien le champion d’Espagne et d’Europe en titre.

L’Argentin plaît beaucoup au Real Madrid et surtout à son compatriote Santiago Solari, directeur du football de l’écurie madrilène. C’est le grand pari de l’ancien joueur et coach madrilène, et tout indique que des négociations vont démarrer assez rapidement, même si le joueur devra quoi qu’il arrive attendre ses 18 ans avant de débarquer à Madrid. Les Madrilènes sont en tout cas en pole position dans ce dossier, devant le PSG ou encore le FC Barcelone.