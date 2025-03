PSG : énorme révélation sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma

L’avenir de Gianluigi Donnarumma est un sujet central depuis plusieurs semaines. Alors que son contrat au PSG expire en juin 2026, l’international italien semblait naviguer à vue, faute de signes concrets de sa direction. Enzo Raiola, cousin du regretté Mino et agent du gardien, avait multiplié les sorties publiques pour rappeler qu’aucune décision n’avait encore été prise, malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens pour son client, à commencer par l’Inter Milan. Une façon, aussi, de mettre la pression à Paris, plus impliqué dans les prolongations de Nuno Mendes, Vitinha et Hakimi.

Quant à l’intéressé, il avait tenu à rappeler son attachement au club et son désir de poursuivre une aventure commencée en 2021 : «il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d’estime pour moi. Je suis très bien, j’ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c’est donc de prolonger», avait-il déclaré après la victoire de Paris face à Manchester City. Depuis ce match, l’Italien enchaîne les performances globalement solides, à l’exception du 1/8e de finale aller contre Liverpool où sa responsabilité sur le but d’Elliott avait été engagée.

Donnarumma doute de l’envie de Paris de le conserver

Forcément, cette performance a été renvoyée aux archives après son match XXL réalisé mardi lors de la manche retour (0-1, 1-4 t.a.b). De quoi relancer son avenir ? Ce jeudi, le journal L’Équipe avance l’idée que cet élément pourrait bien peser, même si la position de Paris reste encore très timide. Des rendez-vous avec les dirigeants sont déjà programmés pour avancer sur ce dossier et trouver un accord, qui reste quand même très lointain.

Pour le moment, la proposition dont dispose Donnarumma serait assortie de nombreuses clauses optionnelles, ce qui susciterait des doutes chez le champion d’Europe italien. En l’état actuel des choses, l’offre de Paris ne lui donne pas la sensation que le club envisage absolument l’avenir avec lui. En parallèle, de gros clubs de Premier League suivraient le dossier avec attention, tout comme le Bayern Munich, qui prépare la suite sans Neuer, aujourd’hui âgé de 38 ans.