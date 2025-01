PSG : Gianluigi Donnarumma fait une grande annonce pour son mercato

Hier soir, Luis Enrique a décidé de titulariser Gianluigi Donnarumma (25 ans) lors du choc face à Manchester City. Titillé par Matvey Safonov, l’Italien a eu les faveurs de l’Asturien. Après une première mi-temps où il a fait le job, son début de deuxième période a été un peu plus compliqué, avec deux buts encaissés. Le premier a été inscrit par Jack Grealish, entré en jeu à la pause (0-1, 50e). Sur cette action, il n’a pas été aidé par sa défense. Puis, il a encaissé un deuxième but signé Erling Haaland (0-2). Ensuite, il a fini correctement la rencontre, finalement remportée 4 à 2 par son équipe.

Après le coup de sifflet final, l’ancien portier de l’AC Milan, qui a obtenu la note de 5 de la part de la Rédaction FM pour l’ensemble de son œuvre, était forcément heureux. En zone mixte, il est revenu sur cette folle remontada. «Oui j’espère que ça va continuer comme ça. Et pour que ça continue comme ça, il faut travailler pour vivre ce type de soirée, pour aller dans la compétition. On est une équipe forte mentalement et ce soir la mentalité a été fondamentale. Sans ça, on aurait perdu. Notre style de jeu, la confiance, notre mental, tout ça nous aide à gagner ce type de match», a-t-il ainsi expliqué.

Donnarumma envoie un message au PSG

Par la suite, l’international italien s’est également exprimé sur son avenir au micro de Sky Italia. Il faut dire que beaucoup de choses ont été dites récemment sur le sujet. Alors qu’une prolongation de contrat était dans les tuyaux ces derniers mois, la tendance a évolué. Mis en concurrence avec Matvey Safonov, qui lui a été préféré à plusieurs reprises, "Gigio" ne satisfaisait pas totalement Luis Enrique, mécontent que son joueur n’applique pas certaines de ses consignes. Dans la foulée, la presse italienne a fait état d’un fort intérêt de l’Inter Milan pour l’été prochain.

De plus, le Corriere della Serra a assuré il y a quelques jours que le portier souhaite retourner en Italie, dans son pays natal. Hier soir, le joueur sous contrat jusqu’en 2026 a mis les points sur les "i". «Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d’estime pour moi. Je suis très bien, j’ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c’est donc de prolonger.» Le message est donc plus que clair. Il ne compte pas s’en aller. Il reste à savoir si le PSG accédera à sa demande, lui qui arrivera à un tournant de son aventure parisienne cet été.