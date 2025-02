Liga : le FC Barcelone écrase Séville et se rapproche du Real Madrid

Le FC Barcelone avait une sublime occasion de rattraper son retard sur ses rivaux madrilènes. En déplacement ce dimanche soir sur la pelouse du Séville FC, les Blaugranas devaient profiter du nul concédé par le Real et l’Atlético, samedi soir, pour revenir à deux points de la première place. Face à une équipe andalouse qui n’a gagné qu’un de ses cinq derniers matches, Hansi Flick alignait ainsi l’équipe classique, avec De Jong pour épauler Pedri et Gavi, derrière le trio Lamine Yamal, Lewandowski et Raphinha.

La suite après cette publicité

Et le début de match a été très animé. Car après un premier corner dans la foulée d’une action de Lamine Yamal, Raphinha servait Martinez, auteur d’un bon coup de tête finalement repris à bout portant par Lewandowski (1-0, 7e). Une avance de courte durée, car, quelques secondes plus tard, Saul pouvait partir en solo sur l’engagement et trouvait Vargas, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon pour égaliser (1-1, 8e). Les Blaugranas ont pourtant dominé la suite de la mi-temps, mais Séville a parfaitement tenu, à l’image de cette belle frappe de Koundé (41e).

Nouvelle polémique arbitrale en Liga

Alors qu’Hansi Flick avait décidé de sortir Gavi, averti, au profit de Fermín López, ce dernier redonnait l’avantage à Barcelone sur son premier ballon en reprenant un centre parfait de Pedri (1-0, 46e). Le même scénario qu’en début de match s’était reproduit avec une nouvelle égalisation de Vargas… finalement annulée pour un hors-jeu du Sévillan. Puis les Andalous réclamaient un penalty pour une poussette de Koundé dans sa surface, mais l’arbitre n’a pas bronché. Une décision arbitrale qui va encore faire débat en Espagne, puisque dans la foulée, Raphinha réalisait un sublime contrôle orienté pour éliminer Badé et faire le break (3-1, 55e).

La suite après cette publicité

Et le match s’emballait après le carton rouge de Fermín López, logiquement expulsé pour un tacle très dangereux sur Sow (62e). Finalement, le Barça a maîtrisé la fin de ce match après un dernier but de Garcia, sur un coup-franc de Raphinha (4-1, 90e). Pourtant en supériorité numérique, les hommes de Garcia Pimienta n’en ont pas profité et restent au 13e rang avant d’aller à Valladolid. En revanche, l’opération du week-end a été bien réussie pour le Barça, qui revient à un point de l’Atlético et à deux longueurs du Real Madrid au classement, avant de recevoir le Rayo Vallecano.