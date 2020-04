Des clubs français intéressés par Mario Götze ?

Son visage de poupon ne trahit pas son âge, mais à 27 ans, Mario Götze est à un tournant de sa carrière. L'international allemand arrive en fin de contrat au Borussia Dortmund, où il n'aura pas réussi à relancer sa carrière, dont le sommet reste son but décisif en finale de la Coupe du Monde 2014 face à l'Argentine. Où va-t-il tenter de rebondir après son retour finalement raté au BVB ?

Selon le magazine allemand Kicker, des clubs français surveillent sa situation. Pour rappel, l'OM avait brièvement songé à lui durant l'été 2018. Evidemment, ils n'apparaissent pas en première ligne puisque ce sont principalement les clubs anglais qui sont prêts à bondir sur cette opportunité à coût zéro. Götze n'aurait pas non plus fermé la porte à la Bundesliga, où il pourrait découvrir son troisième club après le BVB et le Bayern Munich.