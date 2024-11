Le vestiaire du Real Madrid est complètement abattu

Kylian Mbappé. Depuis la défaite du Real Madrid face à Liverpool hier soir en Ligue des champions (2-0), le nom du Français de 25 ans est sur toutes les lèvres. En effet, en l’absence de Vinícius Júnior et de Rodrygo, tous les deux forfaits, l’international tricolore avait une belle opportunité de briller à Anfield. Très attendu, KM9 a finalement sombré face aux Reds. Depuis, il essuie un torrent de critiques, lui qui a obtenu la note de 1,5 pour son match de la part de la Rédaction FM. Loin d’être irréprochable, l’attaquant de 25 ans n’est pourtant pas le seul et unique fautif. C’est d’ailleurs ce qu’explique ce matin Relevo. La publication ibérique, réputée pour son sérieux, a écrit un article intitulé « Mbappé n’est pas la seule chose difficile à comprendre dans ce Real Madrid. » Puis, elle a expliqué pourquoi la Casa Blanca est tombée à terre hier soir.

La suite après cette publicité

« Les faiblesses des Blancs se sont à nouveau manifestées contre le leader de la Premier League et de la Ligue des Champions. Il est très difficile d’être un Real Madrid compétitif, qui impressionne ses rivaux rien qu’en étant sur le terrain, quand à chaque match, il faut improviser un onze et qu’on affronte des duels aussi décisifs avec un alignement de circonstances. Ce n’est pas une excuse, ni un alibi, mais les hommes rassemblés à Anfield ont été cousus ensemble sans fil ni aiguille : un arrière droit improvisé, Valverde ; un défenseur central de la filiale Asencio ; un milieu de terrain qui a perdu son meilleur bastion, Valverde, précisément parce qu’il a dû jouer ailleurs. En chemin, Camavinga est également tombé. Et l’attaque était aussi un hymne à la spontanéité : Güler, Brahim et Mbappé… n’avaient jamais joué ensemble. »

Un groupe touché, une réunion prévue entre Ancelotti et Pérez

Il est vrai que Carlo Ancelotti a dû bricoler en raison des nombreuses absences (Alaba, Carvajal, Militão, Rodrygo, Vinicius Jr). Mais dans le onze aligné, hier soir en Angleterre, plusieurs éléments sont passés à côté, à l’image de Ferland Mendy, Luka Modrić ou encore Brahim Díaz, qui sont pointés du doigt par Marca. Au sein du staff, le travail du préparateur physique Antonio Pintus est de nouveau remis en question après la blessure d’Eduardo Camavinga. La direction est aussi critiquée pour ne pas avoir recruté et renforcé certains postes, notamment dans l’axe central et sur le couloir droit de la défense. Récemment, le coaching et la gestion d’Ancelotti, surtout concernant Vinicius Jr, ont aussi posé question. Vous l’aurez compris, c’est toute la Casa Blanca qui est taillée en pièces et responsable selon la presse ibérique. D’ailleurs, Marca dévoile les coulisses de l’après-match des Merengues.

La suite après cette publicité

On apprend ainsi que les joueurs étaient vraiment dans le dur dans les vestiaires. Le média ibérique explique que les minutes qui ont suivi la rencontre ont été très difficiles pour un groupe très touché. Certains ont tenté de chercher des explications aux difficultés du Real Madrid. Du côté de la direction, « cela fait mal de voir l’équipe au bord du précipice » en C1, précise Marca, qui ajoute que le club cherche à comprendre les raisons de cette crise profonde. La publication espagnole ajoute que les têtes pensantes madrilènes évoquent un calendrier chargé, un manque de repos tout en cherchant à comprendre pourquoi il y a tant de joueurs blessés dans le groupe, sans pour autant incriminer Pintus. Pour tenter de trouver des solutions et mettre un terme à cette spirale négative, Florentino Pérez va rencontrer Carlo Ancelotti quelques heures après la défaite et avant le match contre Getafe. Chacun va dire ce qu’il pense de la situation et surtout, Ancelotti sera fixé sur le niveau de confiance accordé par son président. Ce qui n’avait pas vraiment été évoqué jusqu’à présent.