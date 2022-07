La drôle d'idée de Manchester United pour conserver Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Le feuilleton commençait à traîner... Et il pourrait bien se conclure au cours de cette journée de mardi. Et pour cause, c'est aujourd'hui que Cristiano Ronaldo reviendra à Manchester, et une réunion avec les dirigeants mancuniens et le coach Erik ten Hag est prévue. Le joueur portugais et les têtes pensantes des Red Devils y discuteront de l'avenir de la star lusitanienne.

Objectif ? Convaincre Cristiano Ronaldo de rester. C'est ce qu'indique le média The Sun. Mais la réponse du Portugais devrait être la même que depuis le début de cette affaire : il veut partir coûte que coûte, afin de disputer la Ligue des Champions notamment. Et une solution qui pourrait satisfaire les deux parties est évoquée par le tabloïd...

Un an et puis revient

Selon le Sun donc, Manchester United accepterait de laisser CR7 partir... Mais pour un an, sous forme de prêt. Cela permettrait au Portugais de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes, avant de revenir à Old Trafford en espérant que lors de cette saison à venir, les Red Devils aient obtenu leur ticket via la Premier League.

Mais pour cela, il faut que l'attaquant portugais prolonge son contrat qui n'expire que dans un an. Une proposition lui sera faite dans la journée donc, et il faudra voir si cette option sera jugée convaincante à ses yeux. Pour rappel, c'est l'Atlético de Madrid qui semble tenir la corde dans ce dossier, et cette solution pourrait aussi convenir aux Madrilènes puisqu'elle serait moins onéreuse qu'un transfert classique. Affaire à suivre...