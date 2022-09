Nice-Monaco : Lucien Favre tire la sonnette d'alarme après la défaite

La défaite contre Monaco semble être celle de trop pour Lucien Favre. Incapable de créer du danger sur sa pelouse, l'OGC Nice a logiquement concédé la défaite contre l'AS Monaco, lors du Derby ce dimanche soir (1-0). Après six journées disputées et un recrutement ambitieux, les Aiglons pointent à la 16ème place, avec seulement une victoire au compteur. Si le bilan comptable est loin d'être alarmant en ce début de Championnat, le contenu a particulièrement agacé le technicien azuréen.

La suite après cette publicité

«Oui (c'était une rencontre décevante). Au niveau du jeu. On ne garde pas assez le ballon, on ne sait pas le faire tourner. Techniquement, on perd trop de ballon. Dans le démarquage, c'est difficile aussi. On n'était pas bon avec le ballon et on n'était pas bon sans le ballon. Ça fait un peu beaucoup. Quand tu fais un pressing comme ça, il faut avoir des appels sur le côté ou en profondeur. Ça nous a manqué», a-t-il d'abord lâché au micro de Prime Video, avant de parler des cas individuels.

Favre demande plus à ses joueurs

«Si j'en veux à mes joueurs ? Non, absolument pas. Mais on doit jouer plus vite. Et il faut sentir le même football en même temps. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui sont faits pour ce système, il y en a qui sont faits pour d'autres. Laborde-Delort ? C'est une possibilité, on verra. Parfois, on joue trop lentement, on met trop de temps à contrôler le ballon. Ce n'est pas possible. Thuram était un peu fatigué, il faut le dire, on enchaîne les matchs. Mais il faut le dire, Rosario n'a pas été bon», a ajouté le manager suisse.

Un constat également partagé par Andy Delort, lui qui n'a pu frapper au but lors de cette rencontre. «On a trop reculé, on n'a pas mis le pied sur le ballon. Le schéma était bien, mais on était trop bas. On savait qu'ils étaient en difficulté sur les centres, mais il n'y en a pas eu autant que cela. Même sans le ballon, la récupération partait de trop bas et leur milieu nous a embêtés (...) On doit faire mieux à domicile», a ajouté l'attaquant. Il faudra d'abord prendre de la confiance en Europa League Conference, contre Cologne, ce jeudi (18h45).