Les incroyables révélations de Wanda Nara sur Mauro Icardi

Leur histoire d’amour fait généralement couler beaucoup d’encre. De retour ensemble après plusieurs ruptures et rebondissements, Wanda Nara et Mauro Icardi coulent des jours heureux alors que le buteur argentin retrouve des couleurs avec Galatasaray depuis 18 mois. Pour rappel, les deux tourteraux s’étaient rencontrés pendant que Maxi Lopez était en couple avec la mannequin argentine au FC Barcelone. Interrogée sur les débuts de son aventure avec l’ancien buteur du PSG, la femme d’affaires de 37 ans a donné des détails assez surréalistes sur la vie amoureuse d’Icardi étant plus jeune.

«Nous étions de très bons amis, mais il y avait une sorte de vibration dans l’air, raconte Nara. Je ne savais pas si c’était juste moi ou c’était nous deux ou si ça aurait été un autre parce qu’à ce moment-là, il était sur le point de partir pour l’autre moitié de l’Europe. Il m’a dit qu’il avait quatre téléphones portables parce qu’il divisait les femmes par continents, c’était fou.»