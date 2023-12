OM : Pablo Longoria en dit plus sur le rôle de Medhi Benatia

Pressenti depuis plusieurs semaines pour remplacer Javier Ribalta, profondément marqué par la réunion chaotique du 18 septembre dernier avec les représentants des groupes de supporters, Medhi Benatia a finalement été intronisé sur la Canebière, fin novembre. Devenu agent de joueurs après avoir raccroché les crampons en 2021, l’ex-international marocain évoluera désormais dans la peau d’un conseiller sportif à l’Olympique de Marseille et non d’un directeur du football comme son prédécesseur. Si jusqu’ici, ses nouvelles prérogatives au sein du club phocéen demeuraient incertaines, son président Pablo Longoria a tenté d’en dire plus à ce sujet devant la presse au lendemain du nul entre l’OM et Montpellier (1-1).

«On regrette la décision de Javier Ribalta de partir. C’est un des meilleurs dirigeants du foot européen. Au niveau de l’arrivée de Medhi, les fonctions sont très importantes. Ça rentre dans cette évolution des gens qui sont en contact avec la nouvelle génération et une autre façon de travailler. Dans le foot européen, tu vois de plus en plus la génération d’anciens joueurs qui sont des gens importants dans un groupe professionnel. Ce n’est pas la même chose quand un joueur écoute Medhi Benatia ou Gennaro Gattuso qu’un joueur qui écoute Longoria. Pour le mercato, on a créé une commission sportive dans laquelle on a eu des discussions comme comment renforcer l’effectif à moyen et long terme. Le fruit de ces échanges est très bon. Pour prendre des décisions, il faut écouter beaucoup de gens», a déclaré le dirigeant espagnol.