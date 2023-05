MU : les confidences de Raphaël Varane sur Cristiano Ronaldo

Qui de mieux que Raphaël Varane pour décrire Cristiano Ronaldo. Entre leurs expériences communes à Manchester United mais surtout au Real Madrid, les deux compères ont évolué pendant huit saisons sous les mêmes couleurs. Avant qu’il ne prenne sa retraite internationale avec l’équipe de France en février dernier, le défenseur formé à Lens avait également affronté à plusieurs reprises le quintuple Ballon d’Or sur la scène internationale.

Interrogé sur le joueur qui l’avait fait le plus grandir durant sa carrière par BT Sport, le défenseur des Red Devils n’a donc pas hésité et a tout de. Le tout en adressant certains compliments qui devraient flatter l’actuel joueur d’Al-Nassr : « (Cristiano) Ronaldo. Je pense que c’est parce qu’il faisait attention à tout, chaque détail. Sa détermination était énorme pour chaque entraînement, chaque match, c’est pour ça que l’on dit que c’est une machine. C’est parce qu’il ne s’arrête jamais. Il en veut toujours plus, c’était vraiment impressionnant. »

