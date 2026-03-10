Menu Rechercher
Newcastle : le Real Madrid suit de près Sandro Tonali

Sandro Tonali, avec Newcastle. @Maxppp

Le Real Madrid se serait discrètement intéressé à Sandro Tonali lors du match de FA Cup opposant Newcastle à Manchester City, malgré la défaite (3-1) des Magpies. Les recruteurs madrilènes ont profité de l’occasion pour observer le milieu italien de 25 ans, qui attire également Arsenal et pourrait être au cœur d’une bataille estivale estimée à plus de 100 millions d’euros selon The Sun.

Newcastle, qui avait déjà vendu Alexander Isak pour un montant record, est déterminé à ne pas perdre un autre joueur clé et pourrait devoir négocier en cas d’offre importante, d’autant que Tonali reste sous contrat jusqu’en 2030 et entretient de bonnes relations avec Eddie Howe. Pour le moment, rien n’indique que le joueur souhaite partir. De plus, le prix du milieu de terrain pourrait grimper si Tonali brille avec l’Italie lors des barrages pour la Coupe du Monde. Le joueur, malgré les rumeurs, reste concentré sur Newcastle et sur sa progression, tout en étant conscient que l’intérêt de clubs européens comme le Real Madrid pourrait devenir difficile à ignorer.

