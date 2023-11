Mercato : John Textor veut jouer un sale tour à l’OM !

Entre John Textor et l’Olympique de Marseille, c’est animé. En France, le patron de l’Olympique Lyonnais tente toujours de faire rejouer le choc OM-OL sur terrain après les graves incidents survenus aux abords de l’Orange Vélodrome. Au Brésil, l’homme d’affaires américain doit également discuter avec les Phocéens, mais pour une raison bien différente. Cette fois, on parle mercato.

Propriétaire de l’OL, Textor est également le boss de Botafogo. Et à Rio de Janeiro, le cas de Luis Henrique (21 ans) va pousser l’Américain à négocier avec l’OM. Arrivé à Marseille en 2020 en échange de 8 M€, le Brésilien avait été renvoyé à Botafogo en 2022 dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat de 6,5 M€. Une option d’achat qui devient automatique si le joueur dispute au moins 50% des matches du Glorioso en 2023.

Botafogo veut garder Luis Henrique, mais…

Auteur de 6 buts et de 4 passes décisives en 54 matches avec la formation brésilienne, Luis Henrique ne joue plus trop. L’histoire est classique. Selon La Provence, l’OM soupçonne les dirigeants cariocas, et donc John Textor, de faire exprès de laisser Luis Henrique sur le banc pour éviter de lui donner trop de temps de jeu et donc de payer ces 6,5 M€ à Marseille. Quel avenir pour le joueur ? Lié à l’OM jusqu’en 2025, Luis Henrique dispose de plusieurs options.

À 40 jours de la fin du prêt, le staff marseillais n’écarte pas l’idée de reprendre son dragster. Luis Henrique n’avait pas vraiment impressionné son monde sur la Canebière (1 but, 6 passes décisives en 49 matches), mais c’est un joueur combatif comme les aime Gennaro Gattuso. Et surtout une recrue gratuite. Mais l’idée de le voir rester à Botafogo n’est pas exclue selon le quotidien local. Textor aimerait le conserver, mais ne souhaite pas du tout payer la valeur de l’option d’achat. Trouvera-t-il un terrain d’entente avec Pablo Longoria ?