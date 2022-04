L'avis tranché de Ludovic Giuly sur Lionel Messi

Avant Lionel Messi, c'est Ludovic Giuly qui occupait le couloir droit du FC Barcelone entre 2004 et 2007. Le Français, désormais consultant pour Prime Video, a vu l'éclosion de La Pulga au plus près. Alors il est bien placé pour savoir si l'Argentin a donné le meilleur de lui-même au Paris Saint-Germain. Pour Giuly, il est certain que Messi parviendra à s'acclimater et à devenir un top au PSG.

La suite après cette publicité