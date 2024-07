Brighton lâche 30M€ pour Mats Wieffer

Brighton a annoncé vendredi soir le recrutement du milieu international néerlandais Mats Wieffer, en provenance du Feyenoord Rotterdam. Après les signatures de Yakuba Minteh (Newcastle) et Ibrahim Osman (Nordsjaelland), les Seagulls mettent ainsi la main sur le Batave (24 ans, 9 sélections), qui s’est engagé jusqu’en 2029. Montant de l’opération ? 30 millions d’euros. «Brighton & Hove Albion a le plaisir de confirmer la signature de l’international néerlandais Mats Wieffer en provenance de Feyenoord pour un contrat allant jusqu’en 2029», précise le communiqué de la formation anglaise.

«Nous sommes ravis d’accueillir Mats au club, un joueur dont nous admirons les qualités depuis longtemps. Il a beaucoup d’expérience en Ligue des champions ainsi qu’en Eredivisie et est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe. Nous avons évidemment déjà des joueurs néerlandais ici avec Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke et Joel Veltman et je suis sûr qu’ils aideront Mats à s’installer dans le club. Nous sommes impatients d’aider la carrière de Mat à se développer avec Brighton», a de son côté ajouté le directeur technique David Weir.