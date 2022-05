Bordeaux : procédure contre Mbaye Niang

À Bordeaux, tout va de travers. Après le match nul contre Lorient (0-0) qui a condamné à 99% les Girondins à la Ligue 2, Mbaye Niang et Enock Kwateng se sont distingués en allant en boite de nuit le soir même. Déjà écarté après son altercation avec Admar Lopes, Niang n’a toujours pas foulé les terrains d’entraînement. Dans des propos relayés par RMC Sport, David Guion a d’ailleurs confié en conférence de presse que le club au scapulaire avait lancé une procédure contre son attaquant.

La suite après cette publicité

« Sur la dernière histoire (de la sortie nocturne, ndlr), le club a rencontré les joueurs et le joueur mis en cause. Le club a résolu le problème avec lui (Niang, ndlr). Il y a une procédure avec Mbaye. C’est le seul qui n’est pas à l’entraînement. Enock est à l’entraînement, il a réglé ses problèmes avec la direction. (…) Quand on voit que tout le travail et que tout ce qu’on dit est gâché par des comportements et des attitudes non professionnelles. C’est clair qu’on est déçu. On a envie d’être entouré de garçons qui comprennent les messages et qui sont irréprochables dans leur comportement ». Le message est passé.