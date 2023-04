Antonio Cassano dézingue Erling Haaland

Il a récidivé. Réputé pour ses avis tranchés et sans détour, le volcanique Antonio Cassano s’en est pris cette fois à Erling Haaland, une semaine après s’être payé la tête de José Mourinho. Invité sur la chaîne Youtube Bobo TV de l’ancien international italien Christian Vieri, Cassano a indiqué que le Norvégien ne "savait pas jouer au football", malgré ses 45 buts inscrits cette saison.

«Certains disent que Haaland est comme Ibrahimovic mais avec la vitesse d’Adriano. Très bien, mais il y a d’autres choses. Zlatan était plus technique que Haaland déjà. Je dirais qu’Erling est plus un mélange d’Adriano et de Christian Vieri, a d’abord lancé l’ancien joueur du Real Madrid. Il y a des attaquants qui savent jouer au football, comme Lewandowski et Benzema. Mais Haaland ne sait pas jouer au football. C’est un grand buteur, il est phénoménal. Mais tu ne préfères pas un attaquant qui sait jouer au foot ?»

