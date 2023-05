Polémique LGBT en L1 : Eric Roy explique ses propos controversés !

La suite après cette publicité

Ses déclarations étaient mal passées. Alors que plusieurs joueurs de Ligue 1 se sont tristement distingués en refusant de jouer alors que la LFP organisait la journée contre l’homophobie, Eric Roy avait critiqué le timing choisi pour programmer cette journée spéciale. Au lendemain de ses déclarations, l’entraîneur du Stade Brestois s’est expliqué sur son compte Instagram.

« Suite à ma déclaration en conférence de presse après le match Brest-Auxerre de ce dimanche, je tenais à apporter quelques précisons concernant mes propos, qui à mes yeux ont été mal compris voire déformés. Comme l’ensemble du Stade Brestois, je condamne toute forme de discrimination. D’ailleurs, depuis des années, je suis ambassadeur de l’association « Le Collectif » fondée par le sous-préfet Abdel Aïssou qui lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie. Et à l’image de mes joueurs qui ont tous adhéré à cette campagne de sensibilisation organisée par la LFP, j’ai porté le brassard aux couleurs arc-en-ciel avec fierté et engagement. C’est le placement de cette journée au cœur de notre course pour le maintien qui faisait l’objet de mes propos. J’ai bien compris que cette date était liée à la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie programmée le 17 mai prochain mais je regrette qu’elle vienne gêner l’équité sportive dans notre fin de saison délicate avec, malheureusement, la défection de joueurs au sein des équipes du championnat. Je suis donc sincèrement désolé si mes propos ont pu être mal interprétés. Je tenais à affirmer à travers ces quelques mots mon refus de l’intolérance qui est contraire à mes valeurs et celle du club », a-t-il indiqué.

À lire

Brest : le coup de gueule d’Eric Roy sur la journée de lutte contre l’homophobie