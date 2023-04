UEFA : Aleksander Ceferin veut vite clôturer les dossiers du Barça et de la Juve

La Juventus comme le FC Barcelone sont concernés par de graves affaires judiciaires depuis plusieurs mois. L’UEFA, présidée par Aleksander Ceferin, souhaite rapidement statuer l’avenir des deux clubs dans les compétitions européennes, notamment pour la saison prochaine. L’instance européenne souhaite que les deux affaires soient résolues dans les derniers jours du printemps, c’est-à-dire vers la mi-juin. L’UEFA va tout mettre en œuvre pour que la sentence soit prise afin que la compétition elle-même ne soit pas altérée et que chaque équipe connaisse sa future place en Europe ainsi que les sanctions possibles.

La Gazzetta dello Sport a fait état de la menace évidente qui plane sur la Juventus, malgré la récupération des points en Serie A. L’exclusion définitive de la compétition européenne reste plus que jamais possible. Le président de l’UEFA a brisé la glace en évoquant l’une des situations les plus graves qu’il ait connues dans le monde du football, mentionnant en ce sens l’Affaire Negreira. La visite de Joan Laporta dans la capitale slovène pour rencontrer Ceferin n’a pas calmé la volonté de l’UEFA de tout clarifier et d’agir rapidement. Le dossier ouvert à Barcelone emprunte une voie différente et sera jugé par un comité indépendant.

