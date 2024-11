Rennes : quand Jorge Sampaoli esquivait les cours de français à l’OM

Jorge Sampaoli et la langue de Molière, ce n’est pas vraiment une histoire d’amour. Même après un an à Marseille, l’Argentin peinait toujours à aligner plusieurs phrases de suite en français, que ce soit en conférence de presse ou en interview. L’Équipe révèle même aujourd’hui qu’el Pelado ne se mettait à écouter ses cours de français que lorsqu’un des dirigeants phocéens était dans le coin.

Malgré une clause dans son contrat qui pouvait se débloquer si le technicien de 64 ans arrivait à parler correctement français en conférence de presse, ce dernier n’y est jamais parvenu. Manque de temps ou de volonté pour celui qui n’aura pas duré plus d’un an sur le banc marseillais. Il aura un peu plus le temps de pratiquer son français en Bretagne désormais.