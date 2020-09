OM : Valentin Rongier tacle Di Maria

La suite après cette publicité

Deux jours après la victoire marseillaise au Parc des Princes, la pression retombe doucement mais certains incidents restent dans toutes les têtes entre le comportement raciste supposé d'Alvaro envers Neymar et le crachat volontaire supposé de Di Maria en direction du défenseur espagnol. Et alors qu'il avait déjà pris la défense de son coéquipier durant cette conférence de presse, Valentin Rongier en a profité pour fustiger le comportement de l'Argentin du PSG.

«Je n’ai même pas parlé de ça avec lui (avec Alvaro Gonzalez de l'incident sur Neymar). Le connaissant, c’est impossible qu’il dise ça. C'est cliché mais on est avec des amis d’origines diverses, des Asiatiques, des Serbes, des Africains, etc. Vous parlez tous de ça mais pas du crachat de Di Maria. Le racisme, c’est très grave mais en période de covid, le crachat, c’est grave aussi et on en parle pas assez. En plus, il y a des images » s'est plaint l'ancien Nantais, terminant sa conférence de presse là-dessus.