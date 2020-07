Michy Batshuayi mène la vie dure à Chelsea

Après Hakim Ziyech et Timo Werner, Chelsea aimerait bien mettre la main sur Kai Havertz. Les Blues sont d'ailleurs déjà tombés d'accord avec l'international allemand et doivent désormais convaincre le Bayer Leverkusen de lâcher sa pépite cet été. Frank Lampard a donc décidé de donner un coup de fouet à son attaque, Pedro et Willian étant en fin de contrat.

Et visiblement, le manager londonien ne compte plus sur Michy Batshuayi (26 ans). Son temps de jeu, famélique, est là pour le prouver (1 seule titularisation cette saison en Premier League pour un total de 16 apparitions, 1 but). Mais ce n'est pas tout, on apprend dans les colonnes de Het Nieuwsblad ce mardi que les pensionnaires de Stamford Bridge tentent de lui trouver une porte de sortie.

Batshuayi ne fera pas de cadeau

Prêts à s'entendre avec leurs voisins de West Ham, les finalistes de FA Cup ont pourtant eu la désagréable surprise de voir l'international belge (29 sélections, 16 réalisations) refuser cette option. Le Diable Rouge, que l'écurie de Roman Abramovich voit aisément comme une monnaie d'échange potentielle, n'entendrait pas baisser son imposant salaire (130 000€ par semaine !) alors qu'il lui reste un an de contrat avec Chelsea. Le natif de Bruxelles ne compte faire aucun cadeau sur le mercato.

À un an de l'Euro, l'ancien Marseillais, recruté pour 38 M€ à l'été 2016, a connu une histoire d'amour compliquée avec les Blues, avec déjà trois prêts au Borussia Dortmund, à Valence et à Crystal Palace. La fin de l'union semble inéluctable. Mais Michy Batshuayi ne partira qu'à ses conditions...