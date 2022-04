OM - Nantes : les compositions probables

La suite après cette publicité

Plus habitué à jouer le mercredi soir, l'Olympique de Marseille accueille pourtant Nantes à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1 ce mercredi. Après un déplacement au Parc des Princes (défaite 2-1), les Olympiens souhaitent reprendre leur marche en avant face à des Canaris un peu moins tranchant ces dernières semaines, et qui restent sur deux matchs nuls face à Angers et Brest (1-1 les deux fois).

Peu de changement sont à prévoir dans le onze marseillais par rapport à celui de dimanche. Lopez retrouve les buts au profit de Mandanda, tandis qu'Under et Harit seraient en balance pour démarrer. Côté nantais, Antoine Kombouaré devra se passer de son défenseur central, Jean-Charles Castelletto, ainsi que du milieu défensif Pedro Chirivella.

OM : Pau López – Rongier, Saliba, Ćaleta-Car, Luan Peres – Guendouzi, Kamara, Gueye – Ünder, Payet, Gerson.

Nantes : Lafont – Fábio, Appiah, Pallois, Merlin – Cyprien, Girotto, Blas - Kolo Muani, Simon, Coulibaly.

