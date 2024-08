Everton : Sean Dyche envoie un message à Iliman Ndiaye

L’an dernier, Iliman Ndiaye a tout fait pour rejoindre son club de cœur, l’Olympique de Marseille. Mais le Sénégalais a connu des hauts et des bas dans la cité phocéenne. Après seulement une saison, il est retourné en Angleterre où il a posé ses valises du côté d’Everton. Là-bas, il compte bien s’imposer, lui qui n’a pas été utilisé lors de la première journée. Son entraîneur, Sean Dyche, s’est expliqué sur son choix en conférence de presse.

« La chose la plus difficile à influencer dans le football, c’est le fait de marquer des buts. Tout le monde le sait, c’est pourquoi les buteurs sont si chers et si demandés. Les joueurs cliniques en général sont très difficiles à trouver. Nous avons fait venir des joueurs cet été qui, selon nous, peuvent être plus efficaces. Ils vont découvrir la Premier League, notamment Ili et Jesper (Lindstrom), mais ils ne l’ont pas encore expérimentée. C’est mon travail de leur donner une chance quand ils seront prêts à jouer. Pour l’instant, je pense qu’il y a encore un peu de travail à faire et un peu de sensibilisation pour qu’ils comprennent ce qu’est la Premier League.» Patience donc pour Ndiaye !