Commission de discipline : le Stade Rennais et l’AC Ajaccio écopent de lourdes amendes

Comme tous les mercredis soirs, la Commission de discipline dévoile l’ensemble des sanctions prises à l’encontre des différents acteurs du dernier week-end de Ligue 1 et Ligue 2, entre les joueurs, les entraîneurs ou même les supporters. Ces derniers coûtent même de lourdes sanctions au Stade Rennais et l’AC Ajaccio, qui écopent respectivement de 70.000 («usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées») et 80.000 euros («usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et expressions orales constatées»).

Du côté des acteurs du rectangle vert, le latéral brésilien Neto Borges, auteur d’un doigt d’honneur adressé aux supporters de Montpellier, ne jouera pas les deux prochaines rencontres du Clermont Foot 63. Tous deux expulsés après deux avertissements, Maxime Estève (Montpellier HSC) et Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) ne prennent qu’un match de suspension. Stoppé en raison d’un jet de pétard à la 92e minute de jeu, le dossier du Montpellier-Clermont a été mis en instruction «au regard de la gravité des faits. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 25 octobre, à 18h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.»

Le communiqué complet

Réunie le 11 octobre 2023, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Deux matchs de suspension ferme

Neto BORGES (Clermont Foot 63)

Un match de suspension ferme

Maxime ESTÈVE (Montpellier Hérault SC)

Rassoul NDIAYE (Havre AC)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 17 octobre 2023 à 0h00.

Lilian BRASSIER (Stade Brestois 29)

Angel GOMES (LOSC Lille)

Stijn SPIERINGS (Toulouse FC)

Khephren THRUAM (OGC Nice)

Elye WAHI (RC Lens)

Denis ZAKARIA (AS Monaco)

LIGUE 2 BKT

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Ange AHOUSSOU (Pau FC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Antoine LEAUTEY (Amiens SC)

Un match de suspension ferme

Yann VALÉRY (Angers SCO)

10e journée de Ligue 2 BKT : QRM – Pau FC du 7 octobre 2023

Exclusion de M. Laurent SAINT-MARTIN, team manager de QRM

Un match de suspension ferme

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 17 octobre 2023 à 0h00.

Martin ADELINE (FC Annecy)

Jonathan BUATU (Valenciennes FC)

Sessi D’ALMEIDA (Pau FC)

Ahmed KASHI (FC Annecy)

Dimitri LIÉNARD (SC Bastia)

Allan LINGUET (Valenciennes FC)

INCIDENTS

LIGUE 1 UBER EATS

8e journée de Ligue 1 Uber Eats : Montpellier Hérault SC – Clermont Foot 63 du 8 octobre 2023 - Jet d’un pétard sur l’aire de jeu ayant entraîné l’interruption définitive de la rencontre

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 25 octobre, à 18h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

LIGUE 2 BKT

9e journée de Ligue 2 BKT : AC Ajaccio – SC Bastia du 2 octobre 2023

Comportement de M. Hugo HANTZ, analyste vidéo data du SC Bastia, à la mi-temps de la rencontre

Comportement de M. Claude FERRANDI, Président du SC Bastia, à la fin de la rencontre

Comportement de M. François CAFFAREL, administrateur du SC Bastia, à la fin de la rencontre

Après avoir auditionné les personnes concernées, la Commission prononce les décisions suivantes :

En ce qui concerne M. Hugo HANTZ - Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

En ce qui concerne M. Claude FERRANDI - Suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’au 31 janvier 2024 et révocation du sursis en cours.

En ce qui concerne M. François CAFFAREL - Suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’au 31 décembre 2023.

Les sanctions prennent effet à partir du mardi 17 octobre 2023 à 0h00.

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et expressions orales constatées

LIGUE 1 UBER EATS

7e journée de Ligue 1 Uber Eats : Stade Rennais FC – FC Nantes du 1er octobre 2023 - Comportement de supporters du Stade Rennais FC : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

Amende de 70 000 euros ferme.

LIGUE 2 BKT

9e journée de Ligue 2 BKT : AC Ajaccio – SC Bastia du 2 octobre 2023 - Comportement des supporters de l’AC Ajaccio : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et expressions orales constatées

Amende de 80 000 euros ferme et fermeture pour un match avec sursis de la tribune Faedda du stade François-Coty.

La sanction prend effet immédiatement.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 18 octobre 2023 à 18h00.