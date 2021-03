UEFA : Ceferin promet un Euro avec des spectateurs

À quelques mois de l’Euro, on ne connait toujours pas les modalités de déroulement de la compétition. Si les villes qui vont accueillir la compétition sont encore à définir, la crise sanitaire ne nous permet pas de savoir si des spectateurs pourront bel et bien assister aux matchs et se rendre dans les stades. Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA, s’est exprimé au micro de SkySport sur la situation actuelle et son message est clair : un Euro sans spectateurs n’est pas envisageable.

«Aucun match ne sera joué à huis clos, c'est hors de question. Nous aimerions confirmer les 12 lieux originaux, mais si cela n'est pas possible, il pourrait y avoir quelques changements. Si une ville propose un scénario sans public, les matchs seront déplacés dans d'autres villes qui seront en mesure d'accueillir les fans». Le dirigeant slovène a également expliqué que pour l’instant douze villes étaient désignées (Rome, Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich et Saint-Pétersbourg), en attendant de savoir si elles sont capables de respecter ces conditions.