EL, Rennes : l’excitation d’Olivier Cloarec après avoir tiré l’AC Milan

Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa a eu lieu ce lundi midi à Nyon, en Suisse. Et le Stade Rennais devra batailler contre l’AC Milan, club rebasculé depuis la Ligue des Champions, pour espérer continuer son parcours en Europe. Joint par téléphone sur Cana+, le président du club breton, Olivier Cloarec, a d’abord montré une certaine excitation à l’idée de croiser le fer avec un géant historique : «C’est un très bon tirage pour nous, c’est une belle affiche. Nous sommes contents pour le club, pour les joueurs, pour les supporters. On va aussi découvrir San Siro donc c’est super. Nous sommes outsiders sur cette confrontation. On va jouer crânement notre chance», a-t-il affirmé.

Alors que la qualification directe pour les 8es de finale leur a échappé de peu contre Villarreal jeudi, les Rouge et Noir veulent regarder vers l’avant : «Nous étions très déçus jeudi soir après la déconvenue face à Villarreal, surtout avec le scénario sur la dernière action. Maintenant faut qu’on regarde devant, on a un match important contre Clermont. Avoir tiré le Milan AC pour le mois de février va effacer la déception le jeudi dernier. On peut rien mette de côté, on doit jouer a fond tous les tableaux., on verra à la fin de la saison. On va jouer toutes les compétitions à fond et on fera le bilan à la fin», a alors conclu le président de Rennes.