Coupe d’Allemagne : le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig se baladent, Schalke 04 déjà éliminé

Le deuxième tour de la Coupe d’Allemagne a lieu ce mardi soir. Quatre rencontres se jouaient en ce début de soirée à commencer par le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui accueillait à la BayArena le SV Elversberg. Sans trop de surprise, les champions d’Allemagne en titre n’ont fait qu’une bouchée (3-0) de leurs adversaires de l’antichambre allemande grâce à un doublé de Patrik Schick (2e, 9e) et d’Aleix Garcia (36e). Le Red Bull Leipzig jouait aussi à domicile contre le FC St. Pauli. Une affiche 100% Bundesliga qui a été remportée par les locaux (4-2) avec des réalisations signées Yussuf Poulsen (12e, 30e), Christoph Baumgartner (17e) et Antonio Nusa (80e). Les visiteurs, qui ont pourtant montré de belles choses, peuvent nourrir des regrets malgré les buts de Morgan Guilavogui (28e) et Eric Smith (58e).

Dans les deux autres matchs prévus à cette heure, Schalke 04 se déplaçait à la WWK Arena pour affronter le FC Ausbourg. Les joueurs de Jess Thorup ont dominé les troupes de Gelsenkirchen avec des buts inscrits par Alexis Claude Maurice (26e), Arne Maier (87e) et Samuel Essende (90e) dans cette belle victoire (3-0) à domicile. La dernière affiche était moins alléchante et opposait Offenbach à Karlsruhe. Les Kickers ont chuté à domicile et ce sont donc les joueurs de Karlsruhe qui filent au prochain tour (0-2).