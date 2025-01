Atlético de Madrid : le pari totalement réussi de Julian Alvarez

S’il y a un joueur qui incarne bien le Cholismo à Madrid, c’est forcément son fils Giuliano Simeone. Révélation de la saison chez les Colchoneros, le très polyvalent joueur offensif argentin est le relai de son père sur le terrain. Mais Julian Alvarez n’est pas en reste, et donne l’impression d’évoluer dans cette équipe depuis des années déjà. Ce qui est remarquable quand on sait que, souvent, les joueurs offensifs enrôlés par l’Atlético de Madrid mettent quelques mois avant de vraiment s’adapter à la philosophie de jeu de Simeone.

Lorsque le champion du monde 2022 a quitté Manchester City pour poser ses valises à Madrid l’été dernier, les réactions avaient été assez mitigées. Certains prédisaient déjà qu’il allait s’acclimater à merveille, mais d’autres étaient bien plus sceptiques sur son choix de rejoindre une équipe souvent jugée, à tort ou à raison, comme très défensive. Après quelques mois de compétition seulement, force est de constater que ceux qui critiquaient sa décision s’étaient bien trompés. Il a déjà inscrit 16 buts sous la tunique rojiblanca, et au-delà du volet statistique, L’Araignée comme on le surnomme a très vite compris la philosophie de jeu de son entraîneur, qui lui offre une liberté totale devant en échange d’efforts défensifs non négociables.

Le déclic pour le joueur, mais aussi pour l’Atlético

Il s’est vite affirmé comme le leader offensif de cette équipe, et là aussi, si certains pouvaient craindre que l’Argentin et Antoine Griezmann risqueraient de se marcher dessus, il n’en est rien. La présence du joueur formé à River Plate devant a même un peu libéré le Français, avec des défenseurs adverses qui ne sont plus uniquement concentrés sur le natif de Mâcon et doivent aussi tenter de neutraliser l’Argentin. Les deux hommes s’entendent à merveille et ce n’est pas un hasard si cet Atlético a gagné 15 de ses 16 derniers matchs toutes compétitions confondues. On peut dire que Julian Alvarez a apporté cette touche de qualité et de talent dans les derniers mètres qui manquait tant ces dernières années, et qui permet à l’Atlético de se positionner comme un sérieux candidat au titre en Liga mais aussi en Ligue des Champions.

« Il a tout pour écrire l’histoire du club », lançait Diego Simeone après ce match face à Leverkusen. Pour le joueur, ce pari de rejoindre l’Atlético de Madrid est une franche réussite. Généralement remplaçant à Manchester City où il ne pouvait pas montrer toute l’étendue de son talent, il a trouvé à Madrid le contexte idéal pour briller et surtout, pour espérer gagner des titres en étant important. Déjà adoubé par le Wanda Metropolitano qui adore ce profil de joueur talentueux et différentiel, et qui ne lésine pas sur les efforts défensifs, Julian Alvarez peut se tourner vers l’avenir avec optimisme…