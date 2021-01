Monaco : Niko Kovač se méfie de l'OM

La suite après cette publicité

Hier soir, l'Olympique de Marseille a perdu contre le Racing Club de Lens (match en retard) en Ligue 1. Une défaite 1 à 0 qui est la troisième de suite toutes compétitions confondues pour les Phocéens. Des Phocéens qui n'ont d'ailleurs plus gagné depuis le 6 janvier dernier, soit 4 rencontres. Il faudra donc relever la tête dimanche face à Monaco au stade Louis II.

Si les Olympiens sont dans le dur, Niko Kovač se méfie d'eux, comme il l'a indiqué en conférence de presse ce jeudi quand on lui a demandé si c'était le bon moment pour affronter l'OM. «C'est une question difficile. Je préférerais répondre à cette question après les matches. Quand une équipe est en difficulté, certains affirment que c'est le meilleur moment pour les affronter. On peut voir les choses de façon différente, on peut se dire qu'elle va relever la tête et montrer un meilleur visage. Je préfère parler de mon équipe, qui a montré un meilleur visage et qui a progressé». L'OM est prévenu !