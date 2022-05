Inter : Perisic commence à s'agacer par rapport à sa prolongation

Double buteur dans les prolongations de la finale de la Coppa Italia face à la Juventus Turin, Ivan Perisic, qui confirmait sa bonne forme du moment, permettait à l'Inter Milan d'être sacré pour la 8e fois dans la compétition. Cependant il a également fait parler pour une déclaration d'après match concernant sa prolongation de contrat, qui trainerait trop selon lui : «avec les joueurs importants, on n'attend pas le dernier moment»

Arrivant en fin de contrat cet été, les premières négociations avaient échouées car le Croate réclamait un salaire de 6M€ par an, qui lui a été refusé par sa direction. Etant le 5e joueur le plus utilisé à l'Inter cette saison, il estime qu'il mérite plus de reconnaissance. Beppe Marotta, un des membres de la direction intériste, invité sur le plateau de Skysports Italia indiquait : «si Perisic veut rester, nous avons le désir de lui faire plaisir, mais sans dépenser des sommes exagérées.»