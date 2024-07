Racisme, Argentine : Leandro Paredes vole au secours d’Enzo Fernandez

Le tollé continue de prendre de l’ampleur. Quelques jours après la publication d’une vidéo mettant en scène Enzo Fernández et d’autres joueurs argentins en train d’entonner un chant raciste à l’encontre des Bleus, Leandro Paredes a tenté d’éteindre le feu à son tour. Comme Alexis Mac Allister ou Rodrigo De Paul avant lui, l’ancien joueur du PSG a défendu son coéquipier, affirmant qu’il n’y avait absolument aucune arrière-pensée derrière ce chant.

«Je pense que ce scandale est né de nulle part, parce que nous avons une manière très différente de vivre le football des autres. Evidemment, sans vouloir manquer de respect à personne, et sans avoir la moindre pensée de ce genre, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par TyC Sports. Nous ne sommes pas un pays raciste, loin de là. Nous avons un groupe de joueurs incroyable avec beaucoup de respect pour tout le monde. Comme l’a dit Enzo sur son Instagram, il s’est excusé et il faut s’arrêter là», a-t-il conclu. Des propos qui convaincront, ou non, son auditoire.