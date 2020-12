Rennes : les mots forts de Benjamin Bourigeaud suite à la défaite face à Lens

Opposé au RC Lens ce samedi dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a encore perdu (0-2). A la recherche d'une victoire en championnat depuis quatre matches maintenant, le club breton est en crise, lui qui a aussi été éliminé de la Ligue des Champions. Interrogé après la rencontre, Benjamin Bourigeaud a vidé son sac : «on n’a rien fait aujourd’hui. On s’est fait manger dans tous les compartiments. On n’a pas gagné un duel. Il faut arrêter de se mentir et se sortir les doigts du cul. On s’est fait niquer aujourd’hui, retourner chez nous, soulever dans les duels...»

Dans des propos relayés par Ouest-France, le milieu de terrain de 26 ans a poursuivi. «Faitout Maouassa a eu des paroles crues dans le vestiaire, il a eu un discours intelligent. Ça me casse les couilles de rentrer chez moi et d’être triste et énervé alors que je devrais être heureux avec ma famille, que je ne vois déjà pas beaucoup», a déclaré Bourigeaud devant la presse. C'est dit.