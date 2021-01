L'AC Milan a tenté le coup Boubakary Soumaré

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Boubakary Soumaré (24 matches toutes compétitions confondues cette saison). Il y a un an, le talentueux milieu de terrain du LOSC attisait les convoitises, notamment de Newcastle. Quelques mois plus tard, au mercato d'été, Arsenal, Manchester United et l'AC Milan étaient tous tombés sous son charme, comme révélé sur notre site. Et les Rossoneri n'ont jamais cessé de l'apprécier.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l'AC Milan a tenté le coup cet hiver pour le Français. Les Lombards auraient même fait une proposition. Toutefois, le footballeur âgé de 21 ans reste concentré, se laisse le temps de la réflexion et ne quittera pas Lille cet hiver, nous a-t-on fait savoir. Une chose est sûre, son nom devrait de nouveau être cité dans la rubrique transfert l'été prochain. Et Milan, qui a déjà avancé ses pions, devrait encore revenir à la charge.