C4 : Strasbourg se qualifie aux forceps pour les quarts après un match nul face à Rijeka

Après l’élimination de l’Olympique Lyonnais dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa face au Celta de Vigo, Strasbourg espérait redorer le blason du football français. Après leur victoire 2 buts à 1 en Croatie contre Rijeka, les Alsaciens devaient confirmer à domicile pour avoir le droit d’affronter Mayence en quart de finale. Mais les Croates étaient venus pour jouer leur chance à fond. Bousculé d’entrée de jeu, le RCSA avait rapidement identifié la menace numéro 1 : Toni Fruk.

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Excellent dans son rôle d’électron libre, le Croate de 25 ans a refroidi la Meinau dès la 21e minute en reprenant le centre de Goiak pour ouvrir le score. Un but qui remettait les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matches. Strasbourg a logiquement poussé ensuite pour égaliser et reprendre son avantage, mais Yassine (32e), Enciso (37e) et Omobamidele (40e) ont tous échoué. A la mi-temps, Rijeka tenait bon. Au retour des vestiaires, les Strasbourgeois pensaient égaliser sur un but contre son camp d’Anel Husic. Malheureusement pour les Alsaciens, Lucas Høgsberg fait action de jeu alors qu’il était hors-jeu. La Meinau a dû patienter vingt minutes pour exploser, quand Nanasi a fait son petit numéro dans la surface pour trouver un Barco décisif (1-1, 71e). Le score ne bougera plus, Strasbourg est le seul club français du soir à se qualifier.

Les résultats des huitièmes de 21h (en gras les qualifiés) :

Strasbourg - Rijeka : 1-1 (3-2)

Rayo Vallecano - Samsunspor : 0-1 (3-2)

Shakhtar Donetsk - Lech Poznan : 1-2 (4-3)

Sparta Prague - AZ Alkmaar : 0-4 (1-6)

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