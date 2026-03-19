Ligue Europa : l’OL passe à côté face au Celta et prend la porte dès les 8es de finale

Un rendez-vous à ne pas louper pour faire basculer la saison. Secoués la semaine dernière en Galice et tout heureux de ramener un nul, les troupes de Paulo Fonseca retrouvaient le Celta de Vigo pour le compte du 8e de finale retour de Ligue Europa. Le technicien lyonnais avait le sourire pour préparer cette rencontre d’importance, il retrouvait enfin Sulc, Moreira et surtout Fofana, enfin sur pieds après 4 mois d’absence. Bien sûr, aucun des trois ne démarrait pour laisser la place à un 5-3-2 où Tolisso évoluait en soutien du duo Endrick-Yaremchuk. Il fallait au moins cette composition pour enfoncer un adversaire dans le doute avec seulement 2 victoires sur ses 10 derniers matchs.

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Les signaux envoyés par les Gones n’ont pourtant pas été les bons, et ce dès le coup d’envoi. Tagliafico échappait miraculeusement au penalty concédé dès la 2e minute après avoir pris un énorme risque dans sa surface. Son pied a bel et bien écrasé la cheville de Rueda mais la VAR n’a pas jugé bon de vérifier l’action. Premier coup de chaud, et pas le dernier. Endrick (9e) et surtout Yaremchuk sur ce bon centre du Brésilien (13e) ont tenté de réveiller leur équipe trop lénifiante à leur goût, et qui a craint des blessures de Greif (12e) et Tolisso (22e). Plus de peur que de mal, alors que Niakhaté laissait déjà ses partenaires à dix, coupable d’une vilaine semelle sur Rueda (19e).

l’OL a manqué son rendez-vous

L’affaire s’est tout de suite compliquée et il fallait désormais compter sur un grand Greif, impeccable face à Duran (26e), puis sur cette frappe de Swedberg (29e), pour rester dans le match. Le portier était encore au rendez-vous sur cette tentative en angle fermé de Lopez (36e). Inquiet par le comportement de son équipe, Fonseca tentait de changer les choses à la pause avec l’entrée de Tessmann à la place de Yaremchuk mais à part ce coup franc gâché par Endrick (54e), l’OL continuait de subir, seulement maintenu à flot par son gardien. Si Nartey contrait un Carreira en très bonne position dans la surface (47e), le piston gauche espagnol faisait briller Greif de son pointu (56e). Un miracle, un dernier.

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Il finissait par craquer. Sur ce nouveau débordement de Carreira au devant de Nartey et Kango, complètement battus, Tessman se trouait pour offrir à Rueda l’ouverture du score (0-1, 61e). Menés et en infériorité numérique, les Gones n’avaient plus le choix. Sulc, Moreira et Mangala faisaient tout de suite leur entrée en jeu, puis Fofana plus tard, mais on était plus proche du break que de l’égalisation. Sur un service en profondeur parfait d’Aspas, Rueda se montrait trop altruiste au lieu de conclure (73e). Seul Moreira faisait parcourir un frisson dans la surface celtica (83e), avant le dernier contre fatal conclu par l’entrant Jutgla (0-2, 90e+1). Un résumé d’une soirée frustrante où l’OL, qui a même fini à neuf après le second jaune de Tagliafico (90e+5), dit adieu à l’Europe dès les 8es de finale. C’est bien le Celta qui affrontera Fribourg au tour suivant.

Les résultats des matchs de 18h45 (score à l’aller) :

Fribourg 5 - 1 (0-1) Genk : Ginter (19e), Matanovic (25e), Grifo (53e), Suzuki (56e), Eggestein (79e) ; Smets (39e)

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OL 0 - 2 (1-1) Celta : Rueda (61e), Jutgla (90e+1)

Midtjylland 1 - 2 (1-0) Nottingham Forest : Erlic (69) ; Dominguez (40e), Yates (52e). Les Anglais s’imposent 3-0 aux tirs au but